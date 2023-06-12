Подрыв Каховской ГЭС: погибли 8 человек, исчезли 42, среди которых семеро детей

В Херсонской области, в результате взрыва Каховской ГЭС, уже подтверждена гибель восьми человек. Общее число пропавших без вести составляет 42 человека, среди которых семеро детей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время телемарафона "Единые новости".

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По словам Министра, также поступают сообщения от жителей временно оккупированного левого берега. Клименко отметил, что официальная информация будет обнародована после получения достоверных данных.

Кроме того, министр внутренних дел сообщил, что спасатели совместно с коммунальными службами готовятся к откачке воды из подъездов и подвалов домов. После обесточивания построек газовые рабочие смогут начать возобновление работы системы.

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Ранее глава ОВА Херсонской области Владимир Прокудин сообщил, что 11 июня удалось эвакуировать 112 человек с временно оккупированного левого берега. В частности, среди эвакуированных были 54 женщины и семеро детей.

Напомним, в Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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