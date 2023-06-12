Підрив Каховської ГЕС: загинуло 8 людей, зникли 42, серед яких семеро дітей

На Херсонщині, внаслідок вибуху Каховської ГЕС, вже підтверджено загибель восьми осіб. Загальна кількість зниклих безвісти становить 42 особи, серед яких є семеро дітей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час телемарафону "Єдині новини".

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За словами міністра, також надходять повідомлення від мешканців тимчасово окупованого лівого берега. Клименко зазначив, що офіційну інформацію буде оприлюднено після отримання достовірних даних.

Крім того, міністр внутрішніх справ повідомив, що рятувальники спільно з комунальними службами готуються до відкачування води з під'їздів та підвалів будинків. Після знеструмлення будівель газові робітники зможуть розпочати відновлення роботи системи.

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Раніше голова ОВА Херсонської області Володимир Прокудін повідомив, що 11 червня вдалося евакуювати 112 осіб з тимчасово окупованого лівого берега. Зокрема, серед евакуйованих були 54 жінки та семеро дітей.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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