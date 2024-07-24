Пограничники эффектно ликвидировали технику и живую силу противника на Волчанском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают наносить удары по месту расположения российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там по артиллерийскому расчету удалось уничтожить технику и живую силу противника. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Артиллерийские расчеты пограничной бригады "Гарт" уничтожают опорные пункты, технику и живую силу противника на Волчанском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть прицельную работу артиллерийского расчета. Точное время и место уничтожения техники и живой силы оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, на Донецком направлении украинские военные в тылу оккупационных войск с помощью РСЗО HIMARS нанесли удар по редкой российской контрбатарейной РЛС 1К148 "Ястреб-АВ".

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