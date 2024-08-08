Пограничники ударили по технике оккупантов и ликвидировали нескольких захватчиков на Волчанском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают сдерживать наступление российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там бойцы пограничной комендатуры "Шквал" ликвидировали ряд техники оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Пограничники на Волчанском направлении из БпЛА ударили по транспортным средствам и другой технике оккупантов, по взводно-опорному пункту и антенному комплексу", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что пограничникам также удалось ликвидировать несколько российских захватчиков. В настоящее время данные уточняются.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях пограничники бригады "Гарт" по зенитной установке сбили ударный дрон российской армии.

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