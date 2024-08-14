Пограничники уничтожили роботизированную камеру наблюдения и антенны связи оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, операции производятся на Запорожском направлении.

Там пограничники ликвидировали роботизированную камеру наблюдения оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Роботизированная камера наблюдения и антенны связи врага уничтожена на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что высокотехнологичное оборудование россиян обнаружила аэроразведка. После этого дроны-камикадзе пограничников уничтожили цели.

Таким образом, оккупанты остались без возможности продолжать наблюдение и без связи.

Напомним, в ночь на 14 августа БПЛА атаковали три аэродрома на россии.

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