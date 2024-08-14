Прикордонники знищили роботизовану камеру спостереження та антени зв’язку окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, операції проводяться на Запорізькому напрямку.

Там прикордонники ліквідували роботизовану камеру спостереження окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Роботизовану камеру спостереження та антени зв’язку ворога знищено на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що високотехнологічне обладнання росіян виявила аеророзвідка. Після цього дрони-камікадзе прикордонників знищили цілі.

Таким чином окупанти залишилися без можливості продовжувати спостереження та без зв'язку.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня БПЛА атакували три аеродроми на росії.

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