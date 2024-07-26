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Война в Украине

Пограничники уничтожили российский бронеавтомобиль на Харьковском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники уничтожили российский бронеавтомобиль на Харьковском направлении (видео)
Пограничники уничтожили российский бронеавтомобиль на Харьковском направлении

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Харьковском направлении.

Там пограничники ликвидировали бронеавтомобиль оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Российская МТ-ЛБ стала мишенью пограничников-операторов БпЛА. Бойцы точно отработали и уничтожили бронеавтомобиль противника на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили российский бронеавтомобиль. На следующих кадрах видно уничтожение МТ-ЛБ.

Точное время и место ликвидации техники российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, мы сообщали о воине 1-й бригады Национальной гвардии Украины на псевдо "Хантер", который в одиночку отразил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев.

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