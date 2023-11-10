Пограничники за ночь уничтожили вражеский танк и три Урала (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских оккупантов. В частности, бои ведутся в Харьковской области.

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Дрон пограничников уничтожил российский танк и три грузовика. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Баба Яга" летит к оккупантам на Харьковщине. За ночь пограничная аэроразведка превратила в металлолом вражеский танк и три Урала", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы сбрасывают снаряды с беспилотника на российскую технику. На следующих кадрах видны взрывы.

Точное время и место уничтожения российских танков и Уралов не сообщается из соображений безопасности.

Добавим, дрон, о котором идет речь в сообщении – это тяжелый гексакоптер, который используют украинские защитники.

Напомним, в оккупированном Скадовске в Херсонской области 9 ноября произошел прилет по базе оккупантов.

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