Похолодание и дожди на западе и востоке: прогноз погоды в Украине на 31 июля

В четверг, 31 июля, осадки прогнозируются преимущественно на Западе, Востоке и Херсонской области. В целом температуры будут постепенно спадать.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На севере ожидается +23 +25 градусов, ночью +14 +16 градусов, на востоке - днем +29 +32 градуса, ночью +17 +22, в центре - днем +23 +28, ночью +16 +18 градусов, на юге - днем +26 +30 градусов, ночью +1 ночью +13+15 градусов.

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В общем, неделя ожидается одновременно и жаркая, и дождливая. Наиболее неустойчивой ситуация будет в центральных и западных регионах, тогда как восточные области сохранят жаркую и в основном сухую погоду.

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