Похолодання та дощі на заході та сході: прогноз погоди в Україні на 31 липня

У четвер, 31 липня, опади прогнозуються переважно на Заході, Сході та в Херсонській області. Загалом температури поступово спадатимуть.

Про це повідомляєУкргідрометцентр. На півночі очікується +23 +25 градусів, вночі +14 +16 градусів, на сході - вдень +29 +32 градуси, вночі +17 +22, у центрі - вдень +23 +28, вночі +16 +18 градусів, на півдні - вдень +26 +30 градусів, вночі +16 +18, на заході - вдень +18 +22, вночі +13 +15 градусів.

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Загалом, тиждень очікується водночас і спекотний, і дощовий. Найбільш нестійкою ситуація буде в центральних та західних регіонах, тоді як східні області збережуть спекотну й здебільшого суху погоду.

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