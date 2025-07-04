Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 5 июля.

Атмосферный фронт, недавно охвативший западные и северные области Украины, принес с собой похолодание и дожди. В ближайшее время эти погодные изменения охватят другие регионы страны.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, первая суббота июля ознаменуется понижением температуры воздуха почти на всей территории Украины. Погода станет более умеренной после периода жары, исключение будут только южные регионы, Крым и Запорожская область, где сохранится высокая температура. В центральных, южных и восточных областях, а также в Крыму ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы, в то время как на западе и севере существенных осадков не ожидается.

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Прохладнее всего будет ночью во Львовской области, где температура снизится до +10 градусов. В то время как на юге, в Крыму и некоторых частях восточного региона воздух днем прогреется до +32 градусов.

На западе и севере страны будет преобладать переменная облачность без дождей с комфортной дневной температурой в пределах +24…+27 градусов. В центре — грозы и дожди, но температура будет оставаться в летних пределах, около +25…+27 градусов. Восточные области встретят жителей кратковременными осадками и грозами, при этом днем будет до +28. На юге и в Крыму погода останется жаркой, несмотря на возможные дожди, до +32 градусов днем и около +20 ночью.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

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