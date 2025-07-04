Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 5 липня

Атмосферний фронт, який нещодавно охопив західні та північні області України, приніс із собою похолодання та дощі. Найближчим часом ці погодні зміни охоплять й інші регіони країни.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, перша субота липня ознаменується зниженням температури повітря майже на всій території України. Погода стане помірнішою після періоду спеки, виняток становитимуть лише південні регіони, Крим та Запорізька область, де збережеться висока температура. У центральних, південних і східних областях, а також у Криму очікуються короткочасні дощі та можливі грози, тоді як на заході й півночі істотних опадів не передбачається.

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Найпрохолодніше буде вночі у Львівській області, де температура знизиться до +10 градусів. У той час як на півдні, в Криму та в деяких частинах східного регіону повітря вдень прогріється до +32 градусів.

На заході та півночі країни переважатиме мінлива хмарність без дощів, із комфортною денною температурою в межах +24…+27 градусів. У центрі — грози та дощі, але температура залишатиметься в літніх межах, близько +25…+27 градусів. Східні області також зустрінуть мешканців короткочасними опадами та грозами, при цьому вдень буде до +28. На півдні та в Криму погода залишиться спекотною, попри можливі дощі, — до +32 градусів удень і близько +20 вночі.

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