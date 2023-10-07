Полезно и пикантно: рецепт запеченного батата
Приготовленный таким образом сладкий картофель по рецепту от Shuba остается хрустящим снаружи и мягким внутри.
Ингредиенты:
Батат – 2 шт.
Оливковое масло – 40 мл
Соль морская – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Смесь трав – по вкусу
Масло сливочное 73% – 20 г
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Способ приготовления:
1. Духовку разогрейте до 220°С. Застелите противень пергаментом.
2. Батат равномерно проткните с помощью вилки или небольшого ножа. Выложите на противень, выпекайте 30 минут.
3. Извлеките из духовки и равномерно смажьте батат маслом и посыпьте морской солью и черным перцем. Положите батат на противень изнаночной стороной вверх и отправьте в духовку еще на 20-30 минут.
4. Готовый батат разрежьте ножом вдоль наполовину. Добавьте кусочек сливочного масла внутрь, приправьте солью и перцем, добавьте специи. Подавайте горячим.
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