Полезно и пикантно: рецепт запеченного батата

Приготовленный таким образом сладкий картофель по рецепту от Shuba остается хрустящим снаружи и мягким внутри.

Ингредиенты:

Батат – 2 шт.

Оливковое масло – 40 мл

Соль морская – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Смесь трав – по вкусу

Масло сливочное 73% – 20 г

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Способ приготовления:

1. Духовку разогрейте до 220°С. Застелите противень пергаментом.

2. Батат равномерно проткните с помощью вилки или небольшого ножа. Выложите на противень, выпекайте 30 минут.

3. Извлеките из духовки и равномерно смажьте батат маслом и посыпьте морской солью и черным перцем. Положите батат на противень изнаночной стороной вверх и отправьте в духовку еще на 20-30 минут.

4. Готовый батат разрежьте ножом вдоль наполовину. Добавьте кусочек сливочного масла внутрь, приправьте солью и перцем, добавьте специи. Подавайте горячим.

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