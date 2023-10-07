Корисно та пікантно: рецепт запеченого батату

Приготована таким чином солодка картопля за рецептом від Shuba залишається хрустка зовні та мʼякою всередині.

Інгредієнти:

Батат – 2 шт.

Оливкова олія – 40 мл

Сіль морська – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Суміш трав – за смаком

Масло вершкове 73% – 20 г

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Спосіб приготування:

1. Духовку розігрійте до 220°С. Застеліть деко пергаментом.

2. Батат рівномірно проткніть за допомогою виделки або невеликого ножа. Викладіть на деко, випікайте 30 хвилин.

3. Вийміть з духовки та рівномірно змастіть батат олією і посипте морською сіллю та чорним перцем. Покладіть батат на деко виворітною стороною вгору та відправте у духовку ще на 20-30 хвилин.

4. Готовий батат розріжте ножем вздовж наполовину. Додайте шматочок вершкового масла всередину, приправте сіллю і перцем, додайте спеції. Подавайте гарячим.

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