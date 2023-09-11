Полиция Киевщины сменила руководителя: кто вместо Небытова (фото)

Полиция Киевской области получила нового руководителя, им стал генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило. Нового главу областной полиции представил коллективу глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Как сообщили в областной полиции, Выговский поблагодарил бывшего руководителя Андрея Небытова за работу и пожелал успехов на новой должности. Стало известно, что Небытов получил должность замглавы Национальной полиции Украины.

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"Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", — отметил Выговский.

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Щадило пообещал приложить "все усилия по поддержанию в области порядка и созданию среды безопасности для граждан".

Андрей Небытов в своем Телеграм-канале поблагодарил бывших коллег и отметил, что "откровенно увлекается самоотверженностью, выдержкой и профессионализмом наших полицейских".

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