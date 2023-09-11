Поліція Київщини змінила керівника: хто замість Нєбитова (фото)

Поліція Київської області отримала нового керівника, ним став генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило. Нового главу обласної поліції представив колективу голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Як повідомили в обласній поліції, Вигівський подякував колишньому керівнику Андрію Нєбитову за роботу та побажав успіхів на новій посаді. Стало відомо, що Нєбитов отримав посаду заступника голови Національної поліції України.

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"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", – зазначив Вигівський.

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Щадило пообіцяв натомість докласти "усіх зусиль задля підтримання в області порядку і створення безпекового середовища для громадян".

Андрій Нєбитов у своєму Телеграм-каналі подякував колишнім колегам та зазначив, що "відверто захоплюється самовідданістю, витримкою і професіоналізмом наших поліцейських".

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