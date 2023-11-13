Полковник ВСУ назвал главную проблему мобилизации в Украине и ее результатов

Украинский военный эксперт и бывший глава прессслужбы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, выразил возмущение отсутствием механизма демобилизации для военнослужащих, которые были призваны в начале 2022 года.

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В интервью ТСН.ua он подчеркнул, что эта ситуация создает серьезную проблему в украинской военной среде. Селезнев отметил, что в начале 2022 года при российской агрессии более ста тысяч украинцев записались в войска территориальной обороны и подразделений Сил обороны. Он отметил, что многие из них находятся на фронте более полутора лет, выполняя боевые задания.

По его словам, во время предыдущих волн мобилизации военнослужащие призывались, выполняли задания и после завершения миссий увольнялись после 12-18 месяцев службы. Однако для тех, кто был призван в 2022 году, нет механизма демобилизации. Селезнев подчеркнул, что отсутствие четкого графика возвращения домой вызывает возмущение и неприятие среди военнослужащих.

Полковник ВСУ отметил, что эта ситуация также создает серьезную проблему в армейской среде, ведь военнослужащие, долго находящиеся на передовой, могут испытывать физическую усталость от участия в боевых действиях.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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