Полковник ЗСУ назвав головну проблему мобілізації в Україні та її результатів

Український військовий експерт і колишній очільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, висловив обурення стосовно відсутності механізму демобілізації для військовослужбовців, які були призвані на початку 2022 року.

Відео дня

Читайте також: Які види повісток можуть вручати на вулиці та як їх заповнювати

В інтерв’ю ТСН.ua він наголосив, що ця ситуація створює серйозну проблему в українському військовому середовищі. Селезньов відзначив, що на початку 2022 року при російській агресії більше ста тисяч українців записалися до військ територіальної оборони та підрозділів Сил оборони. Він зазначив, що багато з них знаходяться на фронті понад півтора роки, виконуючи бойові завдання.

За його словами, під час попередніх хвиль мобілізації військовослужбовці призивалися, виконували завдання та після завершення місій звільнялися після 12-18 місяців служби. Проте для тих, хто був призваний у 2022 році, не існує механізму демобілізації. Селезньов підкреслив, що відсутність чіткого графіку повернення додому викликає обурення та несприйняття серед військовослужбовців.

Полковник ЗСУ зауважив, що ця ситуація також створює серйозну проблему в армійському середовищі, адже військовослужбовці, які довго перебувають на передовій, можуть відчувати фізичну втому від участі в бойових діях.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!