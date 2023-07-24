Полнолуние 1 августа принесет большие перемены: астрологи рассказали, чего ждать

Полнолуние 1 августа 2023 года – лучшее время, чтобы начать жизнь с чистого листа, утверждают астрологи. Его называют "осетровым", что связано с появлением большого количества осетровых в озерах и реках Северной Америки в августе.

Также используются другие термины, такие как Красное полнолуние, происходящее от цвета Луны, придаваемого вечерним туманом, и Зеленое кукурузное полнолуние, которое отмечает тот факт, что в это время на полях созревает кукуруза.

Полнолуние в августе предвещает перемены – вы столкнетесь с важными вопросами о смысле жизни и путях, по которым следует идти дальше. Это заставит посмотреть на людей, которые вас окружают, под несколько иным углом и пересмотреть ценности.

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В полнолуние приходится считаться с негативными эмоциями, могут проявиться внутренние противоречия, слабости и страхи. При этом появится желание позаботиться о собственных интересах.

Осетровое полнолуние – это время, когда следует расставить приоритеты, чтобы достичь своей цели в будущем. Возможно, вы захотите сменить работу, город проживания, разорвать токсические отношения или найти любовь. При этом следует избегать конфликтных ситуаций.

Если не поддаваться отрицательным эмоциям, то плохое пройдет и появится место для хорошей энергии. Вы обнаружите свою готовность действовать. Положительные изменения могут быть на работе, в здоровье или личной жизни. Сосредоточьтесь на начале нового этапа, чтобы максимально использовать благоприятное время и предстоящий приток сил.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.