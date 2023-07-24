Повня 1 серпня принесе великі зміни: астрологи розповіли, чого чекати

Повня 1 серпня 2023 року – найкращий час, щоб розпочати життя з чистого аркуша, стверджують астрологи. Її називають "осетровою", що пов'язано з появою великої кількості осетрових в озерах та річках Північної Америки у серпні.

Також використовуються інші терміни, такі як Червона повня, що пов'язано з кольором Місяця у вечірньому тумані, і Зелена кукурудзяна повня, яка відзначає той факт, що в цей час на полях дозріває кукурудза.

Повня у серпні віщує зміни – ви зіткнетеся з важливими питаннями про сенс життя та шляхи, якими слід йти далі. Це змусить подивитися на людей, які вас оточують, під іншим кутом і переглянути цінності.

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У повню доводиться зважати на негативні емоції, можуть проявитися внутрішні протиріччя, слабкості та страхи. При цьому з'явиться бажання подбати про власні інтереси.

Осетрова повня – це час, коли слід розставити пріоритети, щоб досягти своєї мети у майбутньому. Можливо, ви захочете змінити роботу, місто проживання, розірвати токсичні стосунки чи знайти кохання. При цьому слід уникати конфліктних ситуацій.

Якщо не піддаватися негативним емоціям, то погане минеться і з'явиться місце для хорошої енергії. Ви відчуєте свою готовність діяти. Позитивні зміни можуть бути на роботі, у здоров'ї чи особистому житті. Зосередьтеся на початку нового етапу, щоб максимально використати сприятливий час та майбутній прилив сил.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.