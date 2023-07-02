Полнолуние 3 июля принесет большую удачу четырем знакам зодиака. Мечты сбудутся!

Полнолуние, которое состоится 3 июля 2023 года, принесет перемены четырем уроженцам зодиакального круга – счастливчики почувствуют, что в их жизни началась "белая полоса". Им стоит сполна использовать те возможности, которые дарит судьба.

По словам астрологов, повезет Весам, Козерогам, Львам и Тельцам. Интуиция подскажет, как действовать, а удача не покинет ни на миг.

Весы

Весы смогут достичь больших успехов на работе благодаря нестандартным решениям – уроженцам знака нужно экспериментировать и пробовать новые методы решения задач. Уже вскоре перед ними откроются перспективы карьерного роста, а вместе с тем и увеличится зарплата. Одинокие Весы могут смело отправляться на свидания – это лучшее время для поиска второй половинки. Также можно найти новое хобби, это позволит расширить круг общения и обрести единомышленников.

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Козерог

Козерогов ждет очень насыщенный день, когда придется решать множество проблем – как своих, так и чужих. К уроженцам знака будут обращаться за помощью, и они не смогут отказать. Благодаря этому появятся новые влиятельные знакомые – возможно, это поможет в продвижении по карьерной лестнице или открытии собственного бизнеса. Козероги получат сразу несколько заманчивых предложений, останется выбрать самое лучшее.

Лев

Львы могут смело планировать на полнолуние важные деловые переговоры и встречи. У них получится убедить в своей правоте, кого угодно. Звезды сулят уроженцам знака большие доходы и заманчивые перспективы. Они смогут воплотить в жизнь давние мечты, и это придаст сил двигаться дальше. Однако Львам нельзя терять внимания к деталям, это сыграет большую роль в будущем. День также подходит для свиданий – романтики будет много.

Телец

Тельцы в полнолуние могут завести интересные знакомства, есть вероятность начала длительного взаимовыгодного сотрудничества. Вероятно, уроженцы знака получат интересное предложение и решатся сменить работу на более финансово выгодную. Также есть вероятность неожиданных денежных поступлений – речь может идти о прибыли от старых инвестиций или кто-то решит вернуть старые долги.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.