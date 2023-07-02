Повня 3 липня принесе велику удачу чотирьом знакам зодіаку. Мрії збудуться!

Повня, яка відбудеться 3 липня 2023 року, принесе зміни чотирьом уродженцям зодіакального кола – щасливчики відчують, що в їхньому житті почалася "біла смуга". Їм варто сповна використати ті можливості, які дарує доля.

За словами астрологів, пощастить Терезам, Козерогам, Левам і Тельцям. Інтуїція підкаже, як діяти, а удача не залишить ні на мить.

Терези

Терези зможуть досягти великих успіхів на роботі завдяки нестандартним рішенням – уродженцям знаку потрібно експериментувати та пробувати нові методи вирішення завдань. Незабаром перед ними відкриються перспективи кар'єрного зростання, а разом з тим і збільшиться зарплата. Самотні Терези можуть сміливо вирушати на побачення – це найкращий час для пошуку другої половинки. Також можна знайти нове хобі, це дозволить розширити коло спілкування та відшукати однодумців.

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Козеріг

На Козерогів чекає дуже насичений день, коли доведеться вирішувати безліч проблем – як своїх, так і чужих. До уродженців знаку звертатимуться за допомогою, і вони не зможуть відмовити. Завдяки цьому з'являться нові впливові знайомі – можливо, це допоможе у просуванні кар'єрними сходами чи відкритті власного бізнесу. Козероги отримають відразу кілька привабливих пропозицій, залишиться вибрати найкращу.

Лев

Леви можуть сміливо планувати на повню важливі ділові переговори та зустрічі. У них вдасться переконати у своїй правоті будь-кого. Зірки обіцяють уродженцям знаку великі доходи та привабливі перспективи. Вони зможуть втілити в життя давні мрії, і це надасть сили рухатися далі. Однак Левам не можна втрачати уваги до деталей, це відіграє велику роль у майбутньому. День також підходить для побачень – романтики буде багато.

Телець

Тельці в повню можуть завести цікаві знайомства, є ймовірність початку тривалої взаємовигідної співпраці. Ймовірно, уродженці знаку отримають цікаву пропозицію та наважаться змінити роботу на більш фінансово вигідну. Також є ймовірність несподіваних грошових надходжень – може йтися про прибуток від старих інвестицій чи хтось вирішить повернути старі борги.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.