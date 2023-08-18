Попытки получить бессмертие убило создателя китайской 'вечной армии' из терракота

Археологические раскопки в Китае раскрыли трагическую историю Цинь Ши Хуанди – первого императора Китая, который основал строительство Терракотовой армии. Оказалось, что попытка обрести вечную жизнь привела к его преждевременной смерти от отравления.

Как сообщает The Collector, первому императору Китая удалось добиться власти в возрасте 21 года, после чего он предавался мечтам о бессмертии. Его поиски вели к ряду экспериментов, включая употребление ртути – металла, который он считал ключом к долголетию.

Однако эта попытка увела его от жизни, ведь ртуть привела к отравлению, которое оказалось роковым.

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Ртуть в то время считали магическим средством, способным передать силу императору, если его потреблять. Это желание вечной жизни привело к трагическим последствиям. Цинь Ши Хуанди попытался найти бессмертие на острове Чжифу, но вместо этого нашел смерть.

Впоследствии ртуть была разоблачена как яд, но в то время она лишь усиливала глубочайшие ужасы правителя, заставляя его сосредоточиться на бесконечных опытах и забывать о жизни. Его трагическая судьба стала напоминанием о том, как важно сохранять разумный баланс между долголетием и качеством жизни.

Отмечается, что Цинь Ши Хуан был, возможно, первым императором, умершим от "препарата длительной жизни", но он точно не был последним. На самом деле от него умерло столько людей, что его даже назвали: "отравление китайским алхимическим эликсиром". Сейчас ртуть является лишь одной из причин, почему археологи слишком боятся открыть гробницу Цинь Ши Хуанди.

Справка: в марте 1974 года китайские фермеры, копая колодец, обнаружили самую большую археологическую находку века – погребенную Терракотову армию. Тысячи реалистичных терракотовых фигур династии Цинь были изготовлены более 2000 лет назад, чтобы защитить первого императора Китая в загробной жизни. Каждый из терракотовых воинов имел военный чин, униформу и оружие настоящих солдат династии Цинь (221-206 гг. до н. э.). Эти скульптуры были похоронены вместе с Цинь Ши Хуанди примерно в 210 году до нашей эры. Историки отмечали, что император был одержим достижением бессмертия.

Напомним, в июне 2023 года в погребальной яме у мавзолея императора Цинь Ши Хуанди в китайской провинции Шэньси было обнаружено еще более 220 терракотовых воинов.

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