После 16 июля блокпосты ТЦК могут быть прямо на улицах: что известно

В Украине все военнообязанные должны обновить данные до 16 июля. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+".

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский и адвокат Екатерина Анищенко рассказали ТСН.ua, каких изменений следует ожидать после 16 июля.

"Соответственно, если граждане Украины не выполнят требования закона, то это будет сугубо субъективное нежелание выполнить то, что законодатель закрепил. Будут наступать негативные юридические последствия. Нарушители будут ограничены в праве управлением транспортом, будут привлекаться к административной ответственности. Думаю, что размеры штрафа за невыполнение требований закона будут побуждать граждан выполнять их", – отметил Вениславский.

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В свою очередь адвокат Анищенко о возможных сценариях, ожидающих нарушителей, отметила, что будет официальное направление повестки на известный адрес регистрации. Соответственно будет множество судебных дел по привлечению таких нарушителей к ответственности.

"Если же мы будем говорить о физической остановке военнообязанных граждан, то я не исключаю, что будет осуществлено принудительное сопровождение с целью поставить личность на военный учет. А те, кто находится в розыске – в отношении таких лиц полиция имеет право совершить административное задержание, то есть принудительно доставлять в ТЦК, где их будут принудительно ставить на военный учет", – добавила она.

Кроме того, после 16 июля действия ТЦК и полиции могут быть более жесткими.

"Считаю, что крупные города и районы будут поделены по территориям, где будут работать ТЦК. Соответственно, с учетом новых изменений, вручать повестки и проверять наличие военно-учетных документов будут иметь право и работники ТЦК. Считаю, что работникам ТЦК полностью "развяжут руки", будет осуществляться видеофиксация этого процесса. Мы будем читать новости о том, что блокпосты будут устанавливать на улицах, в городах и т.п.", – предупредила она.

UAportal писал какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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