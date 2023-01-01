"Потапцы к ухам и борщам": шеф-повар поделился рецептом хрустящих и душистых сухариков из черствого хлеба

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский показал рецепт древнего украинского блюда – потапцы. Это сухарики, которые готовят из черствого хлеба и обжаривают с салом.

Благодаря такому способу они получаются душистые, хрустящие и очень вкусные. Для заправки используйте травы и чеснок для насыщенного вкуса.

На своей Instagram-странице кулинар показал, как приготовить потапцы. Он отметил, что такое простое блюдо прекрасно подойдет к юшкам и борщам.

Какие нужны ингредиенты

Вчерашний или несвежий хлеб 1/2 буханки.

Копченое или обычное сало – 100 г.

Соль по вкусу.

Рубленая зелень и чеснок чеснока.

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Процесс приготовления утопающих из хлеба

1. Возьмите несвежий хлеб и нарежьте его в куски толщиной как палец. Затем еще сделайте кубики.

2. На сковороду положите сало с прорезью и оставьте его вытапливаться.

3. Возьмите подготовленные сухарики и добавьте в сало. Прожарьте вместе, но перед этим хорошо перемешайте, чтобы весь жирок пошел в хлеб.

4. Возьмите противень и поместите туда поджаренные сухарики с салом. Отправьте в духовку на 15 минут при температуре 170 градусов.

5. Достаньте и добавьте в сухарики рубленую зелень, соль и чеснок. Перемешайте все очень хорошо и наслаждайтесь непревзойденным вкусом.

Украинцы в сети выразили восторг таким простым блюдом и заметили, что готовили сухарики, но по такому рецепту никогда. Однако еще наши бабушки делали утопающие.

Мы любим делать сухарики в духовке с чесноком, но утопающие никогда не делали. Обязательно сделаем.

Моя бабушка так делала. И говорила потапцы, потапцы, что были в шапке!

Так у нас не делали, потому сделаю обязательно.

Прикольно, часто делаем сухарики в духовке с итальянской травой и чесноком. Теперь такие обязательно попробуем!

Опасно наталкиваться на Ваши видео, не поев.

Бабушка тоже сухарики называла утопающими. Можно сладкие с молоком, а можно с ароматным маслом и солью. Какие чудесные воспоминания! Благодарю Вас за минутку детства.

Ранее Анатолий Добровольский поделился древним рецептом вкусной и запеченной буженины. Это блюдо идеально украсит стол по праздникам.

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