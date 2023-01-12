Появилось видео, как боец 'Якудза' возле Бахмута спас раненого собрата из-под вражеского огня

Боец 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с позывным "Якудза" самостоятельно спас раненого побратима. Под огнем противника он оказал ему помощь и перенес в безопасную зону.

Видео спасения украинского защитника появилось в сети. Его опубликовали на странице 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ в Фейсбуке.

"Недавно, в районе Бахмута во время штурма вражеских позиций ранило офицера 71-й отдельной егерской бригады ДШУ ВС Украины. Воин с позывным "Якудза" под бешеным огнем противника оказал ему помощь и самостоятельно вытащил его из-под обстрела в безопасную зону рассказали в бригаде.

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В ДШВ ВСУ отметили, что боец "Якудза" является опытным командиром группы: "Раненых вытаскивает из поля боя не впервые. Здесь пригодится и сила, и опыт егеря-десантника".

Сам "Якудза" прокомментировал свой поступок так: "Во время штурма было ожесточенное сражение с врагом. Мой друг офицер получил тяжелое ранение из пулемета в ногу буквально под позициями врага. Я его протянул от позиций врага до наших позиций. Почти всю дорогу сам".

Герой также рассказал, как в Соледаре приходилось выводить раненых через два минных поля. "Все ребята хотят восстановиться прежде всего, потом уже вернуться в ряды. Никто, я уверен, заднюю не даст. Добивать врага, стоять дальше, мы уже показали, что можем выстоять, выстояли – в Изюме, Соледаре, Бахмуте".

Якудза говорит, что на Изюмском направлении, если оценивать по десятибалльной шкале, военные справились "на шестерку, в Соледаре – крепкая восемь, а в Бахмуте – девять, девять с половиной". "Десяточка будет уже в аду", – добавил он.

Напомним, что журналист Иван Яковина считает, что официальные силовики России оказались абсолютно бессильными, поэтому если Евгений Пригожин сумеет показать эффективность ППК "Вагнер" и захватить хотя бы Соледар, то Путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев из Беларуси.

Ранее украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация оккупантов произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара в Донецкой области.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. По его словам, враг бросает новые силы на захват Соледара и Бахмута.

В британской разведке отметили, что российские армейцы и наемники ППК "Вагнер" пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить Бахмут с севера. Таким образом, враг планирует нарушить украинские линии связи.

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