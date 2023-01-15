Появилось видео, как пограничники нашли и ликвидировали вражескую пехоту у Соледара

На восточном фронте пограничники, защищающие Украину от российских захватчиков, из дрона зафиксировали вражескую пехоту. По оккупантам отработали и они ликвидированы.

Видео уничтожения боевых российских пехотинцев попало на видео. Его опубликовала Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

"На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях. Наши воины отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона. Также, по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ", — рассказали в ГПСУ.

Видео дня

Напомним, в Соледаре Донецкой области почти месяц продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. Однако российская пропаганда уже несколько раз заявляла о полном контроле над городом.

На днях командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" рассказал о ситуации в Соледаре и призвал украинцев не поддерживать и не распространять российскую пропаганду о якобы уходе Вооруженных сил Украины и "сдаче" Соледара. Бровди заметил, что сейчас за Соледар продолжаются ожесточенные бои. Также "Мадяр" 14 января показал видео, что в городе развевается украинский флаг.

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