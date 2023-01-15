З'явилося відео, як прикордонники знайшли та ліквідували ворожу піхоту біля Соледара

На східному фронті прикордонники, які захищають Україну від російських загарбників, з дрона зафіксували ворожу піхоту. По окупантах відпрацювали й вони ліквідовані.

Відео знищення бойових російських піхотинців потрапило на відео. Його опублікувала Державна прикордонна служба України у своєму Telegram-каналі.

"На лінії оборони в Соледарі прикордонники зафіксували з БПЛА ворожу піхоту, яка ховалася в окопах і траншеях. Наші воїни відпрацювали по окупантах бомбардуванням з дрона. Також, по вагнерівцях відпрацювала артилерія однієї з бригад ЗСУ", – розповіли у ДПСУ.

Відео дня

Нагадаємо, у Соледарі на Донеччині майже місяць тривають важкі бої, однак українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів. Проте російська пропаганда вже кілька разів заявляла про повний контроль над містом.

Днями командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" розповів про ситуацію в Соледарі та закликав українців не підтримувати та не поширювати російську пропаганду про буцімто відхід Збройних сил України та "здачу" Соледару. Бровді зауважив, що нині за Соледар тривають запеклі бої. Також "Мадяр" 14 січня показав відео, що у місті майорить український прапор.

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