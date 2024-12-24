Пожизненная группа инвалидности: кто из украинцев имеет право на ее получение

Группу инвалидности могут назначить пожизненно. Это происходит в случаях, когда заболевания имеют стабильный, неизлечимый характер и не поддаются лечению или реабилитации.

Люди, которым установлена любая из групп инвалидности, обязаны регулярно проходить медицинский осмотр в установленный срок. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на Министерство социальной политики.

Это нужно для проверки состояния здоровья: в случае его улучшения статус инвалидности могут изменить или отменить.

Согласно информации Госстата и Министерства по делам ветеранов, по состоянию на март 2023 года в Украине зарегистрировано 2,7 миллиона гражданских лиц с инвалидностью и примерно 500 тысяч участников боевых действий.

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Кому устанавливают пожизненную группу инвалидности

Пожизненную группу инвалидности назначают в случаях, когда состояние здоровья остается неизменным и требует непрерывной медицинской помощи и социальной поддержки. К таким случаям относятся тяжелые формы хронических заболеваний, которые значительно ограничивают функциональные возможности организма.

Назначение пожизненной группы инвалидности регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 10. Такое решение принимается на основе выводов медико-социальной экспертизы, которая оценивает степень ограничения жизнедеятельности и возможность реабилитации.

Документ содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности может быть назначена пожизненно. Обычно это касается ситуаций, когда состояние пациента необратимо, а возможность лечения или реабилитации отсутствует.

Напомним, ранее мы рассказывали, как лицу с инвалидностью получить компенсацию за автомобиль.

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