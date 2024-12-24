Довічна група інвалідності: хто з українців має право на її отримання

Групу інвалідності можуть призначити пожиттєво. Це відбувається у випадках, коли захворювання мають стабільний, невиліковний характер і не піддаються лікуванню або реабілітації.

Люди, яким встановлено будь-яку з груп інвалідності, зобов’язані регулярно проходити медичний огляд у встановлений термін. Про це повідомляє UAportal з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Це потрібно для перевірки стану здоров’я: у разі його покращення статус інвалідності можуть змінити або скасувати.

Згідно з інформацією Держстату та Міністерства у справах ветеранів, станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 2,7 мільйона цивільних осіб з інвалідністю та приблизно 500 тисяч учасників бойових дій.

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Кому встановлюють довічну групу інвалідності

Довічну групу інвалідності призначають у випадках, коли стан здоров’я залишається незмінним і вимагає безперервної медичної допомоги та соціальної підтримки. До таких випадків відносяться важкі форми хронічних захворювань, які значно обмежують функціональні можливості організму.

Призначення довічної групи інвалідності регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 10. Таке рішення приймається на основі висновків медико-соціальної експертизи, яка оцінює ступінь обмеження життєдіяльності та можливість реабілітації.

Документ містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності може бути призначена пожиттєво. Зазвичай це стосується ситуацій, коли стан пацієнта є незворотним, а можливість лікування чи реабілітації відсутня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як особі з інвалідністю отримати компенсацію за авто.

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