Позовите злых духов: Почему категорически нельзя стучать ложкой о чашку при размешивании

Ложка всегда считалась символом довольства и семейного благополучия. Представим идеальную картину, где у каждого члена семьи есть собственная ложка, которой никто не пользуется. Это объясняется тем, что этот предмет отражает энергетику своего владельца. Существует несколько примет и предрассудков, связанных с столовым прибором, о которых рассказывают специалисты в области эзотерики.

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Если вы случайно уронили ложку, это может быть знаком прибытия гостей; Выпавшая на пол ложка может предвещать неожиданный визит или получение новостей; Ложка, лежащая рядом с елкой, символизирует счастье и благополучие на Новый год; Если вы случайно подбросили ложку своему партнеру во время еды, это может предупредить конфликты и разрыв отношений; Ложка, которая сваливается вместе с супом, может предвещать серьезную болезнь в ближайшее время; Если перед важным делом вы случайно уронили ложку на пол, это может принести неудачу; Ложка, выпавшая на пол, и не поднятая, может привлечь негативную энергию в ваш дом; Если ложка выпала на пол, и вы ее подняли, рекомендуется трижды поцеловать ее во избежание несчастья; Если ложка плавает в чашке, это означает, что в ближайшее время вас ждет много удачи и благополучия; Следует избегать стука ложкой о чашку во время перемешивания жидкости, поскольку такое деяние, по поверьям наших предков, может привлечь злые духи и опасную силу.

Однако следует отметить, что эти приметы не имеют научного обоснования и не следует опираться на них как на надежный источник информации.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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