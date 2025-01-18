Правительство изменило порядок расчета пенсий в 2025 году: о чем идет речь

В Украине готовится очередная пенсионная реформа, которая может существенно изменить подход к расчету выплат. Правительство разработало новый законопроект, предусматривающий введение накопительной пенсионной системы. В то же время, как это повлияет на жизнь пенсионеров, станет легче или труднее пока неизвестно.

Министерство социальной политики опубликовало законопроект, предусматривающий новую систему исчисления пенсий с использованием "пенсионных баллов". За каждый месяц работы, при котором работник получал среднюю зарплату, ему будет насчитываться 10 баллов. Зарплата выше средней обеспечит большее количество баллов, а меньшая соответственно меньшую. Об этом пишет Униан.

Размер пенсии будет состоять из базовой (30% от "чистой" минимальной зарплаты) и страховой части. Последняя рассчитывается путем умножения накопленных баллов на их стоимость, которую будет устанавливать Кабмин.

Однако есть неопределенность: стоимость балла пока не озвучена, что усложняет оценку потенциального размера пенсий.

Юристы отмечают, что изменения могут быть выгодны тем, кто уже получает минимальные пенсии, поскольку они вырастут благодаря индексации. Однако из-за дефицита Пенсионного фонда правительство, скорее всего, будет повышать пенсии постепенно.

Также предусмотрено, что пенсии будут корректироваться в зависимости от экономического положения страны. Это означает, что в случае роста средних зарплат будет увеличиваться и стоимость баллов. Но если зарплаты снизятся, пенсии также могут быть снижены.

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Эксперты отмечают, что реформа может испытывать сложности на этапе внедрения. Например, работавшие до 2000 года граждане могут столкнуться с трудностями при подтверждении доходов.

Кроме того, даже до реформы некоторые категории пенсионеров уже пострадали. Правительство ограничило размер пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов (23 610 грн), что задело более 17 тысяч украинцев.

Несмотря на обещания правительства сделать систему более справедливой, пенсионная реформа остается под вопросом. Многое зависит от экономической ситуации, ресурсов Пенсионного фонда и финансовой поддержки государства. Внедрение новаций может затянуться, а пенсионеры, вероятно, не ощутят существенных улучшений в ближайшие годы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро проведут масштабное повышение всех пенсий.

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