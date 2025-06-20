Право на досрочную пенсию и льготный стаж: что нужно знать мобилизованным военнослужащим

Украинские военнослужащие, в частности, мобилизованные во время действия военного положения, имеют гарантированные законом права на особые условия пенсионного обеспечения. Среди таких — досрочный выход на пенсию по возрасту и зачисление службы в льготный стаж. Это означает, что участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше других граждан.

Пенсионный фонд Украины отмечает : если человек до мобилизации работал в должности, предоставляющей право на льготную пенсию, то время службы в Вооруженных силах не прерывает этого права. Весь период прохождения службы будет учтен в общий страховой стаж, необходимый для оформления пенсии на льготных условиях. Иными словами, если до мобилизации человек имел основания для досрочного ухода на пенсию, то после демобилизации этот стаж будет сохранен и добавлен в общий стаж.

Прохождение военной службы не является причиной разрыва трудовых отношений. Работник официально освобождается от исполнения обязанностей на время службы, однако его должность остается за ним. В трудовой книжке должна быть сделана соответствующая запись. Это не только подтверждение сохранения места работы, но и важное доказательство дальнейшего восстановления трудовых прав.

Действующее законодательство Украины гарантирует зачисление срока службы в ВСУ во все основные виды стажа — в частности, страхового, трудового, стажа по специальности и даже государственной службы. Причем даже в тех случаях, когда работодатель не платит взносы в пенсионный фонд во время мобилизации работника, этот период не теряется и не вредит пенсионному учету.

Отдельно следует упомянуть так называемую льготную выслугу. Она предполагает, что каждый месяц службы во время особого периода засчитывается как три месяца в общий трудовой стаж. Это правило прописано в правительственном постановлении и позволяет значительно ускорить набор необходимого стажа для выхода на пенсию.

Кроме военных, такая льгота распространяется и на другие категории служащих — в частности, полицейских, работников спецслужб, спасателей, сотрудников СБУ, НАБУ, ДБР, БЭБ, судебной охраны, а также бывших работников милиции при условии, что они имеют выслугу и сейчас работают в госструктурах. Льготное начисление стажа (месяц за три) применяется к тем, кто имел хотя бы один месяц непосредственного участия в боевых действиях.

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Отдельно регулируется право на пенсию для участников боевых действий. Мужчины с соответствующим статусом могут воспользоваться правом досрочного ухода на пенсию уже с 55 лет, а женщины — с 50. Для этого нужно иметь соответствующий страховой стаж: не менее 25 лет для мужчин и 20 — для женщин. При этом все время службы, как кадровой, так и мобилизационной, учитывается как страховой стаж, позволяющий военным воспользоваться пенсионными правами раньше.

Таким образом государство обеспечивает социальную защиту для тех, кто защищает ее с оружием в руках. Участники боевых действий имеют не только гарантированную сохранность места работы, но и право на льготное начисление стажа и досрочное пенсионное обеспечение, что является важным элементом уважения и поддержки со стороны общества.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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