Предупреждение для украинцев: почему не стоит долго хранить пенсию на карточке

Часть украинских пенсионеров получает пенсионные выплаты на банковские карты. Чтобы не лишиться начислений от Пенсионного фонда, важно знать несколько важных моментов.

Пенсионерам, которые длительное время не снимают деньги со своей карты, следует быть осмотрительными. При отсутствии движения средств на счету выплаты могут временно приостановить. Об этом предостерегает UAportal со ссылкой на "24 Канал".

Такая остановка выплат может длиться до трех лет. В то же время это не касается пенсионеров, которые с 24 февраля 2022 года находятся на временно оккупированных территориях.

Стоит заметить, что пенсионные выплаты таких пенсионеров сохраняются на их счете без срочных ограничений – до момента, когда появится возможность выйти с ними на связь.

Читайте также: В Украине фиксируется резкое сокращение количества пенсионеров: сколько их осталось

Как не допустить "заморозки" пенсии

В Министерстве социальной политики рекомендуют: чтобы избежать возможных проблем, стоит хотя бы раз в месяц использовать пенсионную банковскую карту. Например, можно снять часть средств, оплатить покупку или провести любую другую финансовую операцию.

Как альтернатива, пенсионеры могут выбрать другой способ хранения своих сбережений. Для этого стоит обратиться в банковское учреждение и обсудить доступные варианты. Такой подход может стать более надежным и безопасным способом сохранения средств в Украине.

Ранее мы говорили, что некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!