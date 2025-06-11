Попередження для українців: чому не варто довго зберігати пенсію на картці

Частина українських пенсіонерів отримує пенсійні виплати на банківські картки. Щоб не позбутися нарахувань від Пенсійного фонду, важливо знати кілька важливих моментів.

Пенсіонерам, які тривалий час не знімають гроші зі своєї картки, слід бути обачними. За відсутності руху коштів на рахунку виплати можуть тимчасово призупинити. Про це застерігає UAportal з посиланням на "24 Канал".

Така зупинка виплат може тривати до трьох років. Водночас це не стосується пенсіонерів, які з 24 лютого 2022 року перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Варто зауважити, що пенсійні виплати таких пенсіонерів зберігаються на їхньому рахунку без строкових обмежень – до моменту, коли з’явиться можливість вийти з ними на зв’язок.

Читайте також: В Україні фіксується різке скорочення кількості пенсіонерів: скільки їх залишилось

Як не допустити "замороження" пенсії

У Міністерстві соціальної політики рекомендують: щоб уникнути можливих проблем, варто хоча б раз на місяць використовувати пенсійну банківську картку. Наприклад, можна зняти частину коштів, оплатити покупку або провести будь-яку іншу фінансову операцію.

Як альтернатива, пенсіонери можуть обрати інший спосіб зберігання своїх заощаджень. Для цього варто звернутися до банківської установи та обговорити доступні варіанти. Такий підхід може стати більш надійним і безпечним способом збереження коштів в Україні.

Раніше ми розповідали, що деякі українці ризикують залишитися без пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!