Прекрасная альтернатива пакетам со льдом: для чего замораживать средство для мытья посуды

Вы планируете провести день на пляже мы природе, но не имеете с собой холодильника? Это не проблема, если вы знаете лайфхак с замороженным гелем для мытья посуды. Он не только охладит напитки, но и станет отличным компрессом для повреждений.

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Для его приготовления вам понадобится:

– многоразовый пластиковый пакет для замораживания

– 250 мл средства для мытья посуды

- 60 мл эзопропилового спирта

Гель для мытья посуды и спирта налейте в пакет. Средство для посуды можно заменить равными частями воды и медицинского спирта.

Заполните пакет на три четверти, выжмите из него весь лишний воздух и отправьте его на несколько часов в морозильную камеру. Полностью субстанция не замерзнет, а останется немного гибкой. Она будет долго держать холод и быстро охладит напитки даже в сильнейшую жару.

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Напомним, мы уже писали, как охладить напиток через 2 минуты.

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