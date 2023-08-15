Прекрасно смакует с тостами: рецепт сливовой нутели на зиму
Сливовое варенье можно усовершенствовать, добавив какао и сливочное масло. Рецептом поделился Шуба.
Ингредиенты:
Сливы – 3 кг
Какао-порошок – 150 г
Сахар – 1 кг
Сахар ванильный – 20 г
Масло сливочное 82% – 250 г
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Способ приготовления:
1. Сливы помойте, порежьте и измельчите до пюре.
2. Выложите пюре в кастрюлю, добавьте сахар и перемешайте.
3. Доведите до кипения и собирайте пену. Варить 40-60 минут.
4. Добавьте какао и ванильный сахар, перемешайте.
5. Затем добавьте сливочное масло и варите еще 10 минут.
6. Горячее варенье налейте в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.
7. Переверните, закутайте и поставьте на несколько дней в темное место.
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