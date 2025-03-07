Премьер Италии Мелони предложила распространить действие 5 статьи НАТО на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие статьи 5 Североатлантического договора на Украину, не дожидаясь ее официального вступления в НАТО. Она считает, что такой шаг обеспечит Украине долгосрочную и надежную безопасность.

По словам Мелони, предоставление Киеву гарантий коллективной обороны НАТО без формального членства было бы эффективнее альтернативных вариантов, в частности введения миротворческих сил для мониторинга режима прекращения огня. Она отметила, что распространение на Украину таких же механизмов защиты, как для стран-членов Альянса, станет значительно более эффективной гарантией безопасности, чем другие предложения, которые сейчас обсуждаются. Об этом пишет Financial Times.

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Разъясняя разницу между ее инициативой и полноправным членством Украины в НАТО, пресс-секретарь итальянского правительства подчеркнул, что предложенный формат предусматривает применение принципа коллективной обороны для защиты Украины даже без ее официального вхождения в Альянс.

Мелони также заявила, что отправка военных контингентов, в частности британских или любых других, является самым сложным и, вероятно, менее эффективным решением. Она подчеркнула, что неоднократно высказывала свою позицию по этому вопросу и исключает возможность направления итальянских военных в рамках подобных инициатив.

Напомним, Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине.

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