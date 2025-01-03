Президент Украины поделился целями на 2025 год: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский наметил ключевые цели на 2025 год, среди которых главной задачей является объединение мира для достижения мира в Украине. Зеленский подчеркнул, что необходимо вовлечь в общую позицию всех – союзников, нейтральные страны и тех, кто пока не определился.

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Об этом он заявил в совместном интервью вместе с первой леди Еленой Зеленской.

"Сегодня многие говорят о мире в мире: наши союзники, страны, которые не являются нашими союзниками, и те, кто находится посредине, колеблясь в своих мыслях. Наша задача на 2025 год – объединить их всех. Если позиция США в отношении Украины будет оставаться сильной, сделать это будет гораздо легче, ведь европейцы уделяют большое внимание мнению президента Трампа", – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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