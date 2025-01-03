Президент України поділився цілями на 2025 рік: подробиці

Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові цілі на 2025 рік, серед яких головним завданням є об’єднання світу задля досягнення миру в Україні. Зеленський наголосив, що необхідно залучити до спільної позиції всіх – союзників, нейтральні країни та тих, хто поки що не визначився.

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Про це він заявив у спільному інтерв’ю разом із першою леді Оленою Зеленською.

"Сьогодні багато хто говорить про мир у світі: наші союзники, країни, які не є нашими союзниками, і ті, хто перебуває посередині, вагаючись у своїх думках. Наше завдання на 2025 рік – об’єднати їх усіх. Якщо позиція США щодо України залишатиметься сильною, зробити це буде значно легше, адже європейці приділяють велику увагу думці президента Трампа", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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