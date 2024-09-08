При каких условиях пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты

Выход на пенсию – важный этап в жизни каждого человека. В Украине государство предусматривает ряд социальных гарантий для пенсионеров, в частности дополнительные выплаты к основной пенсии. Рассмотрим более подробно, на какие доплаты могут рассчитывать украинские пенсионеры. Об этом пишет 24 tv.ua.

Минимальная пенсия и доплаты после 65 лет

Государство гарантирует, что пенсия лица, достигшего 65 лет и имеющего необходимый страховой стаж (30 лет), составит не менее 40% от размера минимальной заработной платы. Если рассчитанная пенсия меньше гарантированного минимума, пенсионер автоматически получает доплату до необходимого уровня. Размер минимальной пенсии пересматривается ежегодно, поэтому размер доплат может изменяться.

Доплаты по возрасту

Кроме гарантированного минимума, государство предусматривает дополнительные выплаты для пожилых пенсионеров:

После 70 лет: К основной пенсии прибавляется 300 гривен.

К основной пенсии прибавляется 300 гривен. После 75 лет: Доплата увеличивается до 456 грн.

Доплата увеличивается до 456 грн. После 80 лет: Доплата составляет 570 грн.

Эти доплаты назначаются автоматически по достижении соответствующего возраста и не требуют дополнительного обращения в пенсионный фонд.

Кто имеет право на дополнительные выплаты?

Право на дополнительные выплаты имеют все пенсионеры, отвечающие установленным критериям:

Возраст: Достижение соответствующего возрастного ценза (65, 70, 75 или 80 лет).

Достижение соответствующего возрастного ценза (65, 70, 75 или 80 лет). Страховой стаж: наличие необходимого страхового стажа.

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Как получить дополнительные выплаты?

Как правило, дополнительные выплаты назначаются автоматически и отражаются в пенсионном удостоверении. Если вы не получаете дополнительные выплаты, которые вам принадлежат, необходимо обратиться в пенсионный фонд за разъяснениями.

Размер пенсии и дополнительных выплат может изменяться в зависимости от различных факторов, таких как:

Размер заработной платы в течение трудовой деятельности.

Наличие дополнительных видов страхового стажа.

Конфигурации в законодательстве.

Государство обеспечивает определенные социальные гарантии для пенсионеров, в частности дополнительные выплаты к основной пенсии. Знание своих прав и возможностей позволит вам получить все надлежащие выплаты и обеспечить достойный уровень жизни на пенсии.

Для получения более подробной информации о размере пенсии, дополнительных выплатах и порядке их начисления рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины или в ближайший сервисный центр.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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