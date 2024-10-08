При каких условиях вас могут выписать из помещения и как этого избежать: объяснение юриста

До недавнего времени выселение лица из квартиры или дома без его ведома или согласия было невозможно, а все споры разрешались в судебном порядке. Однако в настоящее время владелец недвижимости в определенных обстоятельствах имеет право снять человека с регистрации без его информирования.

В комментарии для РБК-Украина Татьяна Даниленко, руководитель адвокатского бюро, объяснила условия, при которых возможно снятие лица с регистрации в жилье, где оно прописано, и куда обращаться в случае несогласия с таким решением.

Новый порядок снятия с регистрационного учета

Возможность выписать человека из квартиры без его ведома появилась после принятия Кабмином в 2022 году постановления №265 "О некоторых вопросах декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин". Настоящий документ утвердил новую процедуру декларирования и регистрации места жительства.

Татьяна Даниленко отмечает, что теперь владелец недвижимости может "выписать" из помещения лиц, не указанных в документах о праве собственности, без их согласия и судебного решения.

Для снятия человека с места регистрации без его согласия владелец жилья должен:

Подать заявление в ЦНАП территориального общества, где находится жилье. Предоставить свой паспорт, идентификационный код и документ о праве собственности на жилье. Оплатить административный сбор (1,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Снятие с регистрации производится в день обращения.

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Случаи, когда выписка из жилья невозможна:

Владелец или совладелец без его согласия.

Одного из совладельцев без его согласия.

Несовершеннолетний ребенок без согласия родителей.

Даниленко уточняет, что несовершеннолетнего ребенка можно выписать вместе с родителями или законными представителями, если собственник подает соответствующее заявление.

Важно: владелец не может самостоятельно выписать своих детей. Для детей до 14 лет или лиц с ограниченной дееспособностью требуется согласие обоих родителей или законных представителей. Для детей 14-18 лет необходимо согласие родителей, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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