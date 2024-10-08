За яких умов вас можуть виписати з помешкання та як цього уникнути: пояснення юриста

До недавнього часу виселення особи з квартири чи будинку без її відома або згоди було неможливим, а всі суперечки вирішувалися в судовому порядку. Проте нині власник нерухомості за певних обставин має право зняти людину з реєстрації без її інформування.

У коментарі для РБК-Україна Тетяна Даниленко, керівник адвокатського бюро, пояснила умови, за яких можливе зняття особи з реєстрації в житлі, де вона прописана, та куди звертатися у разі незгоди з таким рішенням.

Новий порядок зняття з реєстраційного обліку

Можливість виписати людину з квартири без її відома з'явилася після ухвалення Кабміном у 2022 році постанови № 265 "Про деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад". Цей документ затвердив нову процедуру декларування та реєстрації місця проживання.

Тетяна Даниленко зазначає, що тепер власник нерухомості може "виписати" з помешкання осіб, не вказаних у документах про право власності, без їхньої згоди та судового рішення.

Для зняття людини з місця реєстрації без її згоди власник житла повинен:

Подати заяву до ЦНАПу територіальної громади, де розташоване житло. Надати свій паспорт, ідентифікаційний код та документ про право власності на житло. Оплатити адміністративний збір (1,5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Зняття з реєстрації відбувається в день звернення.

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Випадки, коли виписка з житла неможлива:

Власника чи співвласника без його згоди.

Одного зі співвласників без його згоди.

Неповнолітньої дитини без згоди батьків.

Даниленко уточнює, що неповнолітню дитину можна виписати разом з батьками або законними представниками, якщо власник подає відповідну заяву.

Важливо: власник не може самостійно виписати власних дітей. Для дітей до 14 років або осіб з обмеженою дієздатністю потрібна згода обох батьків або законних представників. Для дітей 14-18 років необхідна згода батьків, за винятком випадків, передбачених законом.

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