При какой температуре нельзя пользоваться телефоном, чтобы он не сломался

Не пользуйтесь гаджетами при критически низких температурах, чтобы они прожили как можно дольше.

Уже не раз напоминали, что очень низкие температуры, как и слишком высокие, могут навредить аккумуляторам устройств. Зимой часто смартфоны начинают работать некорректно или вообще ломаются при сильных морозах.

Есть определенная температура воздуха, при которой гаджет лучше вообще не выносить на улицу во избежание неисправностей, однако от кратковременного пребывания на холоде смартфон не пострадает, но аккумулятор смартфона при низкой температуре может плохо функционировать и быстрее выйдет из строя. Об этом пишет itechua.

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Моментальная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами. Ускоренная разрядка может произойти при перегреве аккумулятора, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, которую вы даете на смартфон, говорят эксперты.

На морозе батарея меньше нагревается, но лучше не использовать смартфон при температуре –40 градусов. Если температура на улице не ниже –20 градусов, то на работоспособность гаджета холод не повлияет.

К тому же, внутри смартфона, которым долго пользовались на морозе, после чего занесли в теплое помещение, может образоваться конденсат, что повредит устройство. Также не следует сразу после прогулки на холоде ставить телефон на зарядку.

Раньше мы писали, почему нельзя держать смартфон возле компьютера и чем это может повредить обоим устройствам.

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