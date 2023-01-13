При якій температурі не можна користуватись телефоном, щоб він не зламався

Не користуйтесь гаджетами при критично низьких температурах, щоб вони "прожили" якомога довше.

Вже не раз нагадували, що дуже низькі температури, як і занадто високі, можуть нашкодити акумуляторам ваших пристроїв. Взимку, часто смартфони починають працювати некоректно або взагалі ламаються при сильних морозах.

Є певна температура повітря, за якої гаджет краще взагалі не виносити на вулицю, щоб уникнути несправностей, проте від короткочасного перебування на холоді смартфон не постраждає, але акумулятор смартфона за низької температури може погано функціонувати та швидше вийде з ладу. Про це пише itechua.

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Миттєве розрядження батареї телефона рідко буває пов’язане з температурними перепадами. Прискорена розрядка може статися при перегріві акумулятора, це не залежить від погоди, це залежить від навантаження, яке ви даєте на смартфон, кажуть експерти.

На морозі батарея менше нагрівається, але краще не використовувати смартфон за температури -40 градусів. Якщо температура на вулиці не нижче -20 градусів, то на працездатність гаджета холод не вплине.

До того ж всередині смартфона, яким довго користувалися на морозі, після чого занесли в тепле приміщення, може утворитися конденсат, який пошкодить пристрій. Також не варто одразу після прогулянки на холоді ставити телефон на зарядку.

Раніше ми писали чому не можна тримати смартфон біля комп’ютера та чим це може зашкодити обом пристроям.

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