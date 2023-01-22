Приближаются две мощные магнитные бури: когда ждать и как защитить организм
Уже на следующей неделе стоит ожидать две мощные магнитные бури. Предполагается, что каждая из них будет однодневной, но ощутимой. По прогнозам исследователей, это должны быть последние геомагнитные вспышки в январе 2023 года.
Ближайшую бурю следует ожидать уже в понедельник, 23 января, сообщает Meteoagent. Как отмечают ученые, эта буря по интенсивности будет равна 5 баллам, то есть будет иметь высокое влияние на магнитосферу Земли и ощущение живых организмов. Вторую и последнюю в этом месяце бурю следует ожидать в четверг, 26 января. По показателям ее мощность также будет держаться на уровне 5 баллов.
Магнитные бури наиболее опасны для метеозависимых, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Во время магнитной бури у человека могут возникать следующие симптомы :
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в груди и мышцах;
- повышенная температура;
- скачки артериального давления;
- слабость;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная раздражительность.
Важно вовремя заметить симптомы и обратиться к вашему врачу за консультацией. Однако если вы чувствуете, что симптомы проявляются очень слабо, то можете защитить свой организм, выполняя легкие ежедневные действия.
- Начинайте утро с легкой разминки, которую можно делать даже сидя в постели. Проконсультируйтесь со специалистом, какие элементы зарядки не навредят вашим суставам и мышцам. Разогретое тело даст вам уверенность в движениях на весь день.
- Старайтесь избегать стресса, совершайте в течение дня паузы и отдыхайте от рутинных дел.
- Дышите свежим воздухом. Выходите гулять на улицу, даже если это короткая прогулка вокруг дома. Нет возможности гулять – проветривайте помещение, в котором находитесь в течение дня.
- Пейте достаточное количество чистой воды без газа и старайтесь убрать из рациона кофе.
- Добавьте в ежедневное меню больше овощей и зелени. Насыщайте организм витаминами.
- Ложитесь спать в одно время. Заведите привычку ложиться всегда, например, в 22:45. Ваш организм привыкнет к новому графику и вы начнете высыпаться. Спите не менее 7 часов. Благодаря этому и утром будет вставать полегче.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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