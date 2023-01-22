Наближаються дві потужні магнітні бурі: коли очікувати та як захистити організм

Вже з наступного тижня варто очікувати дві потужні магнітні бурі. Передбачається, що кожна з них буде одноденною, але відчутною. За прогнозами дослідників, це мають бути останні геомагнітні спалахи у січні 2023 року.

Тож, найближчу бурю варто очікувати вже в понеділок, 23 січня, повідомляє Meteoagent. Як зазначають науковці, ця буря за інтенсивністю дорівнюватиме 5 балам, тобто матиме високий вплив на магнітосферу Землі та відчуття живих організмів. Другу і останню в цьому місяці бурю варто очікувати в четвер, 26 січня. За показниками, її потужність також буде триматися на рівня 5 балів.

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Магнітні бурі найбільш небезпечні для метеозалежних, літніх, вагітних і людей з хронічними захворюваннями. Під час магнітної бурі у людини можуть виникати такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль у грудях і м'язах;

підвищена температура;

стрибки артеріального тиску;

слабкість;

безсоння;

загострення хронічних захворювань;

підвищена дратівливість.

Важливо вчасно помітити симптоми і звернутися до вашого лікаря за консультацією. Проте, якщо ви відчуваєте, що симптоми проявляються дуже слабко, то можете захистити свій організм, виконуючи легкі щоденні дії:

Починайте ранок з легкої розминки, яку можна робити навіть сидячи в ліжку. Проконсультуйтеся зі спеціалістом, які елементи зарядки не нашкодять вашим суглобам та м’язам. Розігріте тіло дасть вам впевненість у рухах на весь день.

Намагайтесь уникати стресу, робіть протягом дня паузи та відпочивайте від рутинних справ.

Дихайте свіжим повітрям. Виходьте гуляти на вулицю, навіть якщо це коротка прогулянка навколо будинку. Немає можливості гуляти – провітрюйте приміщення, в якому знаходитесь протягом дня.

Пийте достатню кількість чистої води без газу і намагайтесь прибрати з раціону каву.

Додайте в щоденне меню більше овочів та зелені. Насичуйте організм вітамінами.

Лягайте спати в один час. Заведіть собі звичку лягати завжди, наприклад, о 22:45. Ваш організм звикне до нового графіка і ви почнете висипатися. Спіть не менше 7 годин. Завдяки цьому і вранці буде вставати легше.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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