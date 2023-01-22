Наближаються дві потужні магнітні бурі: коли очікувати та як захистити організм
Вже з наступного тижня варто очікувати дві потужні магнітні бурі. Передбачається, що кожна з них буде одноденною, але відчутною. За прогнозами дослідників, це мають бути останні геомагнітні спалахи у січні 2023 року.
Тож, найближчу бурю варто очікувати вже в понеділок, 23 січня, повідомляє Meteoagent. Як зазначають науковці, ця буря за інтенсивністю дорівнюватиме 5 балам, тобто матиме високий вплив на магнітосферу Землі та відчуття живих організмів. Другу і останню в цьому місяці бурю варто очікувати в четвер, 26 січня. За показниками, її потужність також буде триматися на рівня 5 балів.
Магнітні бурі найбільш небезпечні для метеозалежних, літніх, вагітних і людей з хронічними захворюваннями. Під час магнітної бурі у людини можуть виникати такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- біль у грудях і м'язах;
- підвищена температура;
- стрибки артеріального тиску;
- слабкість;
- безсоння;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена дратівливість.
Важливо вчасно помітити симптоми і звернутися до вашого лікаря за консультацією. Проте, якщо ви відчуваєте, що симптоми проявляються дуже слабко, то можете захистити свій організм, виконуючи легкі щоденні дії:
- Починайте ранок з легкої розминки, яку можна робити навіть сидячи в ліжку. Проконсультуйтеся зі спеціалістом, які елементи зарядки не нашкодять вашим суглобам та м’язам. Розігріте тіло дасть вам впевненість у рухах на весь день.
- Намагайтесь уникати стресу, робіть протягом дня паузи та відпочивайте від рутинних справ.
- Дихайте свіжим повітрям. Виходьте гуляти на вулицю, навіть якщо це коротка прогулянка навколо будинку. Немає можливості гуляти – провітрюйте приміщення, в якому знаходитесь протягом дня.
- Пийте достатню кількість чистої води без газу і намагайтесь прибрати з раціону каву.
- Додайте в щоденне меню більше овочів та зелені. Насичуйте організм вітамінами.
- Лягайте спати в один час. Заведіть собі звичку лягати завжди, наприклад, о 22:45. Ваш організм звикне до нового графіка і ви почнете висипатися. Спіть не менше 7 годин. Завдяки цьому і вранці буде вставати легше.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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