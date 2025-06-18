Приняли переселенцев - получите поддержку: какие льготы доступны в 2025 году

Лица, бесплатно предоставившие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам, имеют право на финансовую компенсацию. Эта помощь предусмотрена как физическим лицам, так и юридическим лицам любой формы собственности.

Компенсация покрывает расходы на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных социальных нормативов, а также расходы по приобретению сжиженного газа, твердого или жидкого топлива. Об этом говорится в сообщении Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Компенсация за безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц выплачивается только в том случае, если переселенцы прибыли из районов боевых действий или временно оккупированных территорий и не имеют жилья вне этих зон. Также к числу тех, кто может претендовать на выплаты, относятся лица, дома которых были разрушены или стали непригодными для проживания.

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Когда компенсация за проживание ВПЛ не предоставляется:

если лицо уже получает помощь согласно другим государственным программам, пользуется субсидией или льготами на оплату коммуналки по другому адресу;

при получении субсидии на аренду жилья в рамках отдельного экспериментального проекта;

если с момента подачи заявления зафиксировано пребывание ВПЛ за пределами Украины более 30 дней;

когда подтверждено, что лицо фактически не проживает по адресу, по которому предоставляется компенсация, более 30 дней;

если в ходе проверки обнаружены недостоверные данные в заявлении, влияющие на начисление или размер денежной помощи.

Когда и каким образом подать заявку на компенсацию за размещение ВПЛ

С июля этого года открывается возможность подать заявку на денежную компенсацию за безвозмездное размещение внутри перемещенных лиц. Представление доступно в онлайн-формате.

Для этого нужно авторизоваться в своем кабинете на портале электронных сервисов Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись или другое средство электронной идентификации, позволяющее подтвердить личность.

Адрес фактического проживания ВПЛ должен полностью соответствовать тому, по которому запрошена компенсация.

Ранее мы говорили, какие льготы предусмотрены на коммунальные услуги в июне для участников боевых действий.

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