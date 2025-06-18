Прийняли переселенців - отримайте підтримку: які пільги доступні у 2025 році

Особи, які безкоштовно надали житло для проживання внутрішньо переміщеним особам, мають право на фінансову компенсацію. Ця допомога передбачена як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб будь-якої форми власності.

Компенсація покриває витрати на житлово-комунальні послуги в межах встановлених соціальних нормативів, а також витрати на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого палива. Про це йдеться в дописі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Компенсація за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб виплачується лише в разі, якщо переселенці прибули з районів бойових дій або тимчасово окупованих територій і не мають житла поза межами цих зон. Також до числа тих, хто може претендувати на виплати, належать особи, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними для проживання.

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Коли компенсація за проживання ВПО не надається:

якщо особа вже отримує допомогу згідно з іншими державними програмами, користується субсидією або пільгами на оплату комуналки за іншою адресою;

у разі отримання субсидії на оренду житла в рамках окремого експериментального проєкту;

якщо з моменту подачі заяви зафіксовано перебування ВПО за межами України понад 30 днів поспіль;

коли підтверджено, що особа фактично не проживає за адресою, за якою надається компенсація, понад 30 днів поспіль;

якщо під час перевірки виявлено недостовірні дані в заяві, що впливають на нарахування або розмір грошової допомоги.

Коли і яким чином подати заявку на компенсацію за розміщення ВПО

З липня цього року відкривається можливість подати заявку на грошову компенсацію за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. Подання доступне в онлайн-форматі.

Для цього потрібно авторизуватися у своєму кабінеті на порталі електронних сервісів Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації, який дає змогу підтвердити особу.

Адреса фактичного проживання ВПО має повністю відповідати тій, за якою запитано компенсацію.

Раніше ми розповідали, які пільги передбачені на комунальні послуги у червні для учасників бойових дій.

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