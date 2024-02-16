'ПриватБанк' временно не будет работать: Украинцев предупредили о регламентных работах

Украинцев предупредили, что в ночь на субботу, 17 февраля, ПриватБанк будет проводить регламентные работы в Приват24. Сервисы не будут работать до 5 утра.

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Плановые работы необходимы для того, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с картами. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Поэтому в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, временно будут приостановлены операции с карточками", – говорится в сообщении.

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Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

"Обычно регламентные работы проходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Но если в период проведения работ вы планируете оплаты картами, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", – указали в банке.

Напомним, правительство внесло изменения в порядок оплаты коммунальных услуг.

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